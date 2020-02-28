家庭月入中位數減2.48%　港鐵「封頂」料凍結今年票價

港鐵料連續兩年加價被封頂。政府統計處公布去年第4季全港家庭月入中位數按年減少2.48%，根據現行「封頂機制」，港鐵今年可能需凍結票價，而其今年按票價調整方程式計算出來的票價調整幅度，則分別安排於明年及後年追加。

政府統計處今日(28日)公布去年第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，顯示該季包括外僱在內的全港所有住戶家庭月入中位數為27,500元，比前一年同季的28,200元，下跌了2.48%。

根據政府與港鐵於2013年就票價調整機制的檢討結果，當年引入了俗稱為「封頂機制」的負擔能力上限，直至去年該機制才首次啟動。該機制是以每年第4季的全港家庭月入中位數按年變動，為港鐵根據票價調查方程式計算所得的票價調整幅度來「封頂」，例如該年全港家庭月入中位數按年變化為2%，而計算的票價調整幅度為3%，則該年港鐵實際車費只能加2%，餘下1%則於隨後兩年各追加一半。

該機制又訂明，如果該年全家家庭月入中位數按年變化為負數，則視作0%處理，換言之該年無論計算的票價調整幅度是多少，港鐵都必須凍結票價。雖然今年3月下旬，政府統計處會公布去年第4季運輸業名義工資指數按年變化，屆時可計算到今年港鐵的票價調整幅度，但由於「封頂機制」鐵定生效，港鐵今年必須凍結票價，相關加幅留待於明年和後年追加。