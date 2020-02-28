政界民間要求帶頭減薪　問責官員捐1個月糧予慈善機構

新一份財政預算案周三(26日)公布後，立法會跨黨派議員以至民間均要求特首及問責官員減薪，與市民共度時艱，財政司司長陳茂波早前僅稱問責官員薪酬有既定制度處理，目前無意變動機制。政府晚上發稿，指特首和所有政治任命官員會將1個月的薪酬全數捐予公益金作慈善用途，行政會議非官守議員亦一致同意將一個月酬金捐予慈善團體。

政府表示，過去兩個月的疫情對香港經濟造成嚴重影響，市民大眾亦面對困境，為展示管治團隊與市民同心抗疫、共度時艱，特首和所有政治任命官員，包括特首辦主任、副局長及政治助理會捐出1個月薪酬。根據公務員薪酬架構，特首、司長及局長14人每月薪酬共約600萬港元。

政府續稱，管治團隊會盡快落實防疫抗疫基金和財政預算案各項紓困措施，讓香港早日走出困境。

曾任保安局局長、身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀表示，其黨友容海恩早於數星期前已在立法會詢問特首，會否倣效2003年沙士期間政府問責官員減薪10%，但政府一直未回應。有消息指政府捐出薪酬是受新加坡政府壓力，葉劉認同說法，批評港府應比新加坡先行一步才恰當，更應比行會成員早一步減薪。

她提到近期不少企業高層在修例風波和肺炎疫情影響經濟下，願意減薪與員工共同進退，認為政府決定捐出薪酬未必與挽回民望掛鈎，理應是表示與市民有難同當的心意。