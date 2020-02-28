黎智英被捕大快人心　市民黎宅前開香檳慶祝

壹傳媒黎智英因涉刑恐東方記者，以及涉嫌去年8月31日參與灣仔至中環的未經批准集結，於今晨(28日)被捕，遭帶署調查後，中午12時許離開九龍城警署，一度返回位於將軍澳的壹傳媒大樓，直至下午約4時才告離開，並返回位於何文田嘉道理道的寓所。

黎智英抵達寓所時，已有大批市民自發到場等候，為公義得昭大肆慶祝，各人手持抗議黎智英的標語，高叫「恐嚇記者、入獄找數、反中亂港、惡有惡報、非法集結、拉你入册」等口號，又唸出諷刺其罪有應得的藏頭詩，其後更大開香檳慶祝，寓意香港市民得見黎智英被捕「飲得杯落」。期間，有警員到場了解。

有到場市民稱對黎被捕感覺興奮，坦言「等咗三十年，等黎智英入册，希望今次夢境成真！」他指摘被內地官媒炮轟「叛國禍港四人幫」之首的「漢奸黎」，不斷破壞香港安定繁榮，教壞年青人。而黎又經常以中介人身份勾結外國勢力，於幕後策劃搞亂香港，「既然咁唔鍾意香港，不如及早離開！」另外，壹傳媒經常刊登假新聞，誹謗抹黑他人，對香港毫無貢獻，台灣業務亦已結業，認為香港壹傳媒集團應被取替。

現場人士在下午約5時轉往將軍澳壹傳媒大樓外，再次高舉抗議黎的紙牌「贈興」，各人在高喊口號後和平離開。