黎智英次仔茶餐廳二手凍檸茶奉客　認錯道歉

在新冠肺炎之下，口水可以播毒，而壹傳媒黎智英次子黎耀恩在中環開設的茶餐廳「四季常餐」，竟將客人飲過的凍檸茶，再給另一位客人飲，令人噁心。「四季常餐」認錯，向客人致歉。

有客人前日(26日)下午1時到威靈頓街的「四季常餐」，叫了凍檸茶走甜，但飲過發現「勁甜」，於是叫侍應換過另一杯。客人發現侍應拿走該杯凍檸茶後，放入雪櫃，之後有侍應將放在雪櫃的該杯凍檸茶轉給另一顧客飲用。該客人隨即質問侍應：「依家咁嘅時勢，嗰杯嘢我飲過㗎，有無搞錯啊你哋！」侍應辯稱：「我哋收番嗰杯嘢，點知你飲過啫？」客人反問：「我無飲過又點知呢杯嘢唔係走甜啊？」

「四季常餐」其後在Facebook回應說，經過管理層了解事件及翻看CCTV，認為要為該等嚴重失誤負上全責，更稱該種失誤是完全不能接受，向客人及香港市民致歉。管理層正在認真處理事情，並作相對措施，如改善出餐流程和加強同事的服務及培訓，防止再有類似事情發生。「四季常餐」又多謝該位客人提醒，正嘗試聯絡及補償，希望得到其回覆，並再次道歉。