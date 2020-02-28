政Whats噏：疫情嚴重博唔過　下周3個事務委員會取消

立法會秘書處今日(2月28日)宣布下周一(3月2日)逐步恢復正常運作，但點知房屋及保安事務委員會就陸續宣布，兩個事務委員會分別喺下周一、二(3月2日及3日)嘅會議取消，財經事務委員會就將下周一嘅會議時間縮短，而教育事務委員會下周五(3月6日)嘅會議亦都取消埋。

問番保安事務委員會主席陳克勤，佢就話因為近期新冠肺炎疫情仍然嚴重，建制派傾過，認為開會要牽涉好多人，唔想冒呢個風險，除非好緊急，好似財會先會繼續開會，其他都決定暫時唔開住啦。而當日會議原本會係警務處處長鄧炳強交代番去年罪案嘅情況，不過都要押後，加上下星期一原本要去新屋嶺，但都因為會動員唔少警員、保安局及秘書處人員，所以都係要取消。

問到咁樣一嚟，驚唔驚泛民嘈呢？陳就話，無論如何處長都一定要嚟，今次唔嚟下次都會嚟咯，點會走得甩咁話喎。而財經事務委員會照開，係因為市面有謠傳港交所會關閉，影響整體經濟，所以主席張華峰話都要開會，但時間就會縮短，只討論呢個緊急事項，原有議項就唔傾住。