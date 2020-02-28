港府對意大利3地區發紅色外遊警示　下周日返港人士隔離14日

新冠肺炎蔓延全球，港府繼本周一(24日)向南韓發出紅色外遊警示外，今日(28日)再對意大利艾米利亞——羅馬涅、倫巴第及威尼托3個地區爆發新冠肺炎的地區發出紅色外遊警示，建議市民調整行程，如非必要，避免前往。另外，港府早前因伊朗局勢已對該國發出紅色外遊警示，因應該國近日持續爆發新冠肺炎，港府增加對當地公共衞生風險的提醒。

香港衞生署表示，會對由有關地區抵港的旅客加強衞生檢疫安排，由下周日(3月1日)凌晨起，港口衞生科人員會向所有於抵港前14日曾到意大利上述地區或伊朗的人士發出檢疫令，包括香港居民，並安排他們入住檢疫中心進行檢疫。意大利駐港總領事館已在網頁發出公告提醒國民。

港府表示，由於意大利上述3區，包括博洛尼亞、米蘭、威尼斯及維羅納等城市的確診數字持續及迅速上升，港府基於公共衞生考慮決定發出紅色外遊警示。

另外，港府已於1月10日基於安全理由對伊朗發出紅色外遊警示，由於近日伊朗當地的新冠肺炎個案數字迅速上升，港府在現時對伊朗生效的紅色外遊警示下，提醒公眾有關爆發新冠肺炎及相關公共衞生風險。現時的紅色外遊警示仍然生效，港府呼籲計劃前赴當地的市民應調整行程，如非必要，避免前往。

港府表示，若必須前赴意大利上述3個地區或伊朗的市民，應密切留意新冠肺炎的最新情況及香港衞生署相應發出的旅遊健康建議。回港後若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物，並佩戴外科口罩直至回港後14天，以防傳染他人。