新冠肺炎肆虐上月旅行團減少逾74%　酒店入住率跌13.5%

新冠肺炎肆虐全球，對旅遊業帶來沉重打擊，澳門統計暨普查局資料顯示，上月底澳門有營業的酒店及公寓按年增加5間至122間，可提供客房則與去年同月相若，有3.9萬間。客房平均入住率按年下跌13.5個百分點至79.4%，當中三星級(81.9%及五星級酒店入住率(80.4%)，分別減少12.8%及14.5%。

澳門上月酒店及公寓住客共109萬人次，同比下跌11.4%。來自中國大陸(79.2萬人次)、南韓(4.2萬人次)及台灣地區的住客(3.1萬人次)分別減少11.3%、23.0%及20.9%，香港住客(10.7萬人次)則增加11.0%。住客平均留宿1.5晚，較2019年同月增加0.1晚。入住酒店及公寓的旅客佔留宿旅客78.9%，同比上升7.3%。

統計暨普查局表示，受新冠肺炎疫情影響，現階段僅收集了約51%被訪場所的資料(114間旅行社，去年1月其接待參團旅客／外遊居民數目在約佔總數的46%)。根據已收集的資料，相關旅行社上月參團旅客同比大幅減少74.1%，使用旅行社服務外出的居民亦下跌56.7%。