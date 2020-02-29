Dr.東：電子奶嘴礙幼童發育　常用者每周少運動逾3小時

智能手機及平板電腦是現代人不可或缺的隨身用品，亦是很多兒童的「電子奶嘴」，新加坡國立大學一項追蹤500名小童幾年生活習慣及健康的研究發現，2、3歲幼兒若較少看電視或使用電子屏幕產品，到5歲時運動量會較大，每周估算會比常用「電子奶嘴」者多約3小時。研究引述其他醫學調查指，少運動的兒童將來患上糖尿病的機會較高。世衞指引顯示，1歲以下嬰兒不應接觸屏幕產品，2至4歲幼兒則不應超過每日1小時。

新加坡國立大學的研究追蹤了500名小童，觀察他們自2歲到5歲使用電子屏幕產品及看電視的時間，再分析這些生活習慣對健康的影響等，結果發現，電子屏幕儀器為幼兒帶來的影響非常深遠。

這項追蹤研究方法是，在幼童2歲及3歲時，便紀錄他們每天使用屏幕的時間，包括睇電視、玩遊戲機、用電腦或者手提電話或平板電腦等；到他們5歲時，再了解他們的活動情況。結果發現，在2、3歲時每日花3小時在屏幕產品上的幼童，到5歲時每日運動時間較其他兒童少30分鐘，且幼時花愈多時間在屏幕上的兒童，大了投入運動的時間就愈少。

研究人員表示，少運動的兒童在健康及整體發展方面均有負面影響，有醫學研究便指，使用屏幕產品太多的兒童，將來患上糖尿病的機會較高，專家建議，未足歲半的嬰兒不應接觸電子屏幕產品，2至5歲的幼童每天接觸屏幕的時間不應多於1小時。

世界衞生組織去年亦首次發布有關嬰幼兒使用電子屏幕指引，不足1歲嬰兒不應該接觸屏幕，2至4歲幼兒看電子屏幕產品的時間不應超過1小時。世衞認為，嬰幼兒應該避免久坐不動，增加體能活動和維持優質睡眠質素有助預防兒童肥胖症及相關疾病，提醒家長應讓兒童及早培養多運動、少用電子屏幕的習慣，這對他們日後的身心發展都有重大影響。

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