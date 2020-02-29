未肯定4.20後復課　楊潤雄：要視乎疫情及學校物資

新冠肺炎疫情未見受控，教育局早前宣布進一步延長全港學校停課安排至復活節假期之後。局長楊潤雄今早(29日)在電台節目表示，是否在4月20日之後復課，仍要視乎肺炎疫情的發展、學校準備工作和社會防疫物資是否足夠。至於中學文憑試在下月27日如期舉行，他指當局會從物流處取得50萬個口罩，應屆考生每人每個考試日可獲1個口罩，將會連同准考證發放。

楊指出，考生屆時會有足夠安全距離考試，會盡用現時停課學校的課室空間，目標是考生間有1.8米距離，但因每間學校環境不同，但至少會有超過1米距離。

考試及評核局秘書長蘇國生表示，如果有文憑試考生因身體問題或要強制隔離未能赴考，會按機制，以考生學校成績和其他同學成績等，估算他的文憑試成績，今年亦會作特別安排，將最高的第4級升至第5級，相信對升學無大影響。蘇又提醒考生在家溫習時應每日量體溫，和申報有無病徵，如申報錯誤就是違反考試規則。