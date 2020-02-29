美參議員聲援黎智英　駐港公署斥與禍港分子狼狽為奸

壹傳媒黎智英周五（28日）因刑事恐嚇東方報業集團記者被捕，美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）對事件表示關心，呼籲美國政府作出回應。外交部駐香港特派員公署發言人當日深夜表示，有關議員長期從事反中亂港的勾當，與香港的賣國禍港分子沆瀣一氣、狼狽為奸，公然粉飾和包庇其不法行為，粗暴干涉特區法治和司法獨立，詆毀中央政府對港政策，駐港公署對此表示強烈譴責和堅決反對。

發言人強調，香港是中國的香港，法治的香港，在法律面前人人平等，任何人都沒有凌駕於法律之上的權利。駐港公署敦促外國勢力停止破壞香港法治，停止以任何形式干預香港事務和中國內政，否則必將付出代價、自食惡果。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團公使蔣端，同日在聯合國人權理事會發言，駁斥個別國家和非政府組織針對香港問題的言論。蔣端表示，去年6月以來，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，挑戰「一國兩制」原則底線。中央政府堅定支持港府依法施政、香港警方嚴正執法、司法機構懲治暴力犯罪分子。