陳茂波指樓價斷崖式下跌機會微　撤辣屬言之尚早

新冠肺炎疫症衝擊香港樓市，令成交急速減少，各界齊聲要求政府撤辣救市，但政府沒有在新一份財政預算案提出任何措施回應相關訴求。財政司司長陳茂波今早(29日)在電台節目解釋，樓價斷崖式下跌的機會微，撤辣仍是言之尚早。

陳表示，因樓價雖在去年下半年開始回軟，但價格仍非市民能負擔。陳續指，香港回歸時有8萬5房屋政策，房屋供應量大，每年成交量有近16萬宗，惟自2013年引入樓市管制措施後，每年成交量大跌至5至6萬宗，倘樓市下跌，負資產的幅度不會出現當年高峰，供樓利率亦相對容易，故不擔心失業率升穿當年水平。

陳預計，全球低息環境會持續一段時間，由按揭證券公司提出定息按揭計劃，是希望提供選擇予置業人士，趁低息環境，較長時間鎖定較低息率，20年期按揭會鎖定在2.95厘。由於鎖定時間長，按證公司要考慮息口上調風險，因此會有溢價。陳強調，每個人有不同選擇，第一階段計劃只提供10億港元，如果市場反應好會加碼，但若市場認為計劃無需要亦無妨，強調現時是推出計劃的合適時間，讓市民多一個選項，又不會刺激樓市。

被問到財赤會否影響香港未來發展，陳指評級機構對香港來年預算赤字反應正面，反映香港財政仍然穩健。陳解釋，下年度財政赤字達1391億港元，佔本地生產總值(GDP)4.8%，惟香港過去亦有2個財政年度赤字達GDP的4.8%，而今次財赤主要與一次性紓困措施有關，倘撇除有關項目，實際財赤為GDP的2%，屬可接受的國際水平，故不擔心對香港未來發展構成負擔。

陳又指，香港需處理未來經營帳目的赤字，無論增加收入來源或調整稅率，每次提及時大家都較敏感，而且爭議性大，需要時間討論。未來開源在稅收方面有考慮空間，可探討政府服務使用創新科技節省資源或精簡不需要的服務，但現階段不適宜列舉具體例子。陳又提到社會可以討論如何進行明日大嶼計劃，目前正向立法會申請數億港元撥款，作前期研究包括工程技術、規劃和財務可行性及如何進行等。

聽眾張女士指親友被職業訓練局無理解僱，質疑政府帶頭裁員；陳先生批評今年預算案無提供額外醫療券津貼。陳茂波回應指不評論個別個案，但政府部門樂意協助，政府亦正考慮未來一次性提高醫療券金額。