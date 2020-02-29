黎智英次子茶餐廳賣二手凍檸茶　網民：執咗佢唔好累人累物

壹傳媒智英次子黎耀恩在中環開設的茶餐廳「四季常餐」，被揭把客人飲過的凍檸檬茶再給另一位客人飲用，引起大批網民鬧爆。不少人要求食物環境衞生署盡快跟進事件，應迅速到「四季常餐」實地巡查。東網已向署方查詢，正待回覆。

有網民在「四季常餐」的Facebook留言，指摘餐廳劣行，叫餐廳不如直接改名做「二手常餐」，好讓食客有所警惕。有網民指事件嘔心，「呢世都唔會再去，叫餐廳快啲執咗佢，唔好累人累物」。亦有網民稱會blacklist(黑名單)這間餐廳，又指過去曾光顧該餐廳，員工試過將他落單的食物畀錯同枱別的食客，直至別人的食物來到才發現出錯，「但人哋已食緊，職員竟就咁攞返兩碟嘢入廚房，唔知有無重用」。有網民回應指事件好恐怖，好反胃！反問點解可以咁做？

對於四季餐廳話事件只是嚴重失誤，有網民留言叫餐廳老闆「唔好再玩語言藝術，要直接認錯」，又指好肯定事件有意圖去做，亦相信不止一次。有網民問：「如果無人教嗰位員工或畀膽佢，餐廳會咁運作？」並質問間舖是否無管理層監管，根本就係反常去經營餐廳。

議員葛珮帆形容事件十分「驚嚇、不能接受」，指食環署應就此事嚴肅跟進，並在確定屬實後嚴懲。她又稱現在新冠肺炎疫情嚴峻，市民已是「驚弓之鳥」，不敢外出用膳、餐飲業的生意亦大減，在這個環境下，餐廳就廚房、樓面等衞生水平更是應做到「加零一」，以得到顧客信任。該餐廳卻反其道而行，爆出有關事件，難免令公眾更不敢外出消費，批評該餐廳是「害群之馬」。