政府公布檢疫資訊透明度低　政黨促每日更新大廈名單

新冠肺炎爆發至今逾月，但政府公布的檢疫資訊透明度低。香港民主民生協進會今(29日)到衞生署請願，認為政府需增加資訊透明度，除公布確診個案數字及個案居住及逗留過的大廈，亦應公布現正接受隔離的懷疑個案資料，包括其居住及逗留過大廈的名單、現時檢疫人數、完成檢疫人數等資料。

前日(27日)流出一份「根據香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」，內裏列出5875名正於家居接受檢疫人士的大廈地址、檢疫最後日期等資料，遍布全港18區，涉及基層屋邨、半山富豪區，甚至離島。市民質疑政府未有及早公布消息，衞生防護中心一度曾言「坐疫監」感染風險較湖北來港人士及確診者的密切接觸者低，不認為市民有需要取得大廈名單，至昨日(28日)終公布一份達5979名正在接受家居隔離人士的地址及檢疫最後日期。

民協副主席何啟明指摘，過去政府「咩都唔講」，公布名單既無問題，也非壞事，更未見引起公眾恐慌，故促請政府每日更新名單。