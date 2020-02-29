黃色經濟圈成功？90後網紅轉攻微博︰香港市場細

曾鎧琪Alison在其YouTube頻道罕有地表態自己是「藍絲」，呼籲非同路人取消關注，表態後收入收視不如人意，她因此轉戰內地市場。(雷志祥攝)

新冠肺炎肆虐，反修例風波的戰場由街頭變成網絡。近日，「黃藍YouTubers清單」於網絡廣傳，呼籲網民看短片時實行罷看藍的YouTubers。一名90後YouTuber卻高調宣稱自己是「藍絲」，揚言放棄香港九萬幾個觀眾，北望神州。究竟她是自尋「死路」，還是開拓了康莊大道呢？

曾鎧琪Alison是一名全職YouTuber，其拍攝的吃喝玩樂好去處推介、減肥實試的影片於近兩年爆紅，累積了近九萬名粉絲，每條片都有逾十萬人次觀看。人氣吸引了大量廣告商，當中的收入足夠支撐她日常生活所需，誰料到其安穩生活會因反修例風波而終結。

六月時的Alison形容自己是「淺黃」，雖不時被人批評她是「港豬」，拍「離地」片，但她亦有響應罷工，因覺得「自由民主係好東西」。事件持續升溫，令她由黃變藍，源於她對「不割席」的理念相當反感。暴力不斷升級，她認為事態嚴重，遂忍不住在個人社交平台向密友吐真言。

令Alison措手不及的是，其言論被密友公開，網民旋即歇斯底里地圍剿，換來的是訂閱人數直線插水及一堆負評。本着要衷於自己，她孤注一擲，拍片高調表態︰「我係藍絲，你哋可以取消追蹤我！」

Alison深知，高調表態一定會嚇走廣告商，而結果亦不出她所料，所有廣告商都與她終止合作。由以前自由自在，拍輕鬆短片就有錢收，到現在收入歸零，憂柴憂米，她或多或少都有後悔。她邊嘆邊解釋，大部分品牌都怕得罪客戶，均不接受合作的YouTuber有鮮明的政治立場，「可能有啲會接受黃，但根本無人會接受藍，我係自己斷咗條財路！」

或許在壁壘分明的政治世界，公開表態惹來的不止攻擊與謾罵，還有飯碗不保。Alison縱然後悔，亦明白不能沉溺在過去的光輝歲月。她把心一橫放棄香港市場，轉戰微博，與同路人圍爐取暖，每日出幾十個貼子，5個月就有2萬個粉絲。她指不少香港知名YouTubers早已使用微博，賺盡人民幣，她如今只是含淚轉場︰「佢哋憑咩質疑我轉用微博？」

藍營組成的KOL100，旨在集結親建制陣營的輿論壓力。不過，Alison卻不選擇加入，因為她相信自己的能力，更相信大中華市場的潛力︰「廣東話市場太細！」她將頻道上的新影片由廣東話旁白改為普通話、繁體字字幕轉為簡體字，勢要進軍華語市場。

放棄香港九萬多名觀眾從頭開始，雖然每月收入只有百多元，與大半年前的收入差天共地，但她對自己的轉型很有信心。自斷財路或開拓康莊大道可能言之尚早，但有一點她很確定的，就是頭也不回向前走。

「講咗就返唔到轉頭，除非我被人打，我都會理直氣壯拍片。」