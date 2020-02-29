政黨沙田派漂白水口罩　逾150居民輪候

新冠肺炎疫情爆發至今未有緩和，本地確診人數不斷增加，有政黨今早(29日)聯同社交網絡群組在沙田向居民派發漂白水及口罩，加強和推廣防疫意識，提醒市民時刻注意個人衞生，以防感染病毒。

身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀聯同黨友容海恩和社交網絡群組「Save HK」，今早10時許在大圍向田心村居民派發漂白水，吸引超過150名街坊排隊領取，有人於活動開始前半小時已到場等候。

葉劉表示，漂白水是重要的清潔用品，目前在市面上難以購買，建議政府一同將漂白水、口罩及消毒液等防疫物資列入《商品儲備條例》，確保市場有穩定供應，從而讓市民購買。她續稱，近日到全港各區協助派發防疫用品，稍後亦會到鴨脷洲出席同類型活動。

「Save HK」其中一位發起人Adrian表示，他們共預備7箱漂白水，以每樽500毫升的容量可分成超過280樽，按田心村居民實際需要，彈性容許街坊自由領取。他又指，今日亦將本月初收集到的其中600個口罩分發給居民，期望透過活動「幫得幾多得幾多」，群組未來計劃進行更多慈善扶貧工作活動，為社區出一分力。

街坊譚女士早上9時便開始排隊，她指家中的漂白水和口罩存量不足，其中漂白水經常用完須重複購買，口罩更只剩下半盒，冀用免費領取的漂白水清潔其88歲母親的居所。