小巴司機騎電動單車劫油站便利店　潛逃2日落網

元朗鳳翔路一間油站便利店於本周三(26日)發生持刀行劫案，警方經翻查大量閉路電視片段後，鎖定一名66歲姓李目標男子，昨日(28日)晚上9時許，在疑犯位於屯門的寓所將其拘捕。

據了解，本周三(26日)晚上11時許，有一名戴上口罩及帽的男子佯裝客人進入油站便利店內購物，當走到櫃位付款及等待職員找贖時，突然從袋中掏出一把約32厘米長的牛肉刀威脅職員交出收銀機內現金，最終掠去450港元後逃去，職員其後報警求助。

元朗警區重案組接手調查，經翻看店舖附近大量閉路電視片段，發現歹徒逃走時曾使用未經登記的電動單車逃去，其後將電動單車停泊於路旁，並更換衣服，然後復步行至鳳翔路的小巴站，最終駕駛一輛綠色小巴離開。

警方於是將涉案目標人物鎖定為一名小巴司機，並於昨日(28日)晚上9時展開拘捕行動。警員掩至疑犯位於屯門的寓所外，以涉嫌行劫、無牌駕駛、駕駛未經登記車輛、無第三者保險下駕駛及在沒有戴上防護頭盔的情況下駕駛電單車等罪將男子拘捕，並檢獲相信為疑犯犯案時所穿的衣服、一把牛肉刀、一部白色電動單車及部分現金。該名涉案疑犯現正被警方扣留調查。