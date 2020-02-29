外遊團大減致嚴重赤字　旅議會裁6人員工放無薪假

新冠肺炎疫情衝擊下，不但旅遊業受到重創，連掌管旅行社事務的旅遊業議會也不敵疫情需要裁員。旅議會總幹事陳張樂怡確認，近日共裁減10%員工，全體員工亦需要放無薪假。她解釋，議會的營運資金80%來自外遊徵費收入，但外遊旅行團大量取消，亦鮮有新的預訂，令旅議會收入大減，預計今個財政年度出現嚴重赤字，故必須採取節流措施，強調是次安排屬迫不得已。另外，有2名經理級職員因不接受無薪假安排，昨(28日)被終止合約。

陳張樂怡表示，自去年修例風波下，社會政治環境所帶來的挑戰令香港下半年旅客人數銳減，旅遊業界受到龐大衝擊，旅議會為紓緩業界壓力，去年已退回會費及免收內地入境團登記費半年；然而今年1月起新冠病毒疫情爆發，令旅遊業雪上加霜，議會所有課程被迫取消、印花收入大減，對旅議會的財務影響重大而且深遠，故須採取包括取消各項活動、爭取租金減免、縮減人手，及全體員工每月無薪假安排等節流措施。

她稱，是次裁員和無薪假安排，共裁減了6名員工，佔整體員工人數的10%，都是來自因近期市況而工作量大跌的部門。儘管疫情對市場的影響使到另一些部門的工作大增，全體同事都要放無薪假共度時艱，而旅議會暫沒有下一輪裁員計劃。