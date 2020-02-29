漁護署檢測確診者寵物未通報　議員轟收收埋埋

港府防疫資訊透明度低，自一名新冠肺炎確診者的寵物犬檢測對新冠肺炎病毒呈弱陽性反應後，引起不少寵物主人的擔憂。漁農自然護理署昨(28日)首透露本月9日檢測一位確診者的貓隻，其後結果未有帶病毒，並在本月18日交還主人。有立法會議員批評港府資訊透明度不足，「驗完都唔講聲」，認為化驗後應立即通報公眾，即使檢測結果呈陰性，都需要告知市民，可讓寵物主人買一個安心！

漁護署表示，截至昨日因新冠肺炎被送往港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫的寵物(哺乳類動物)共有3隻，分別為1隻貓及2隻狗。其中一名確診者的寵物犬在昨日進行的進一步測試中，口腔及鼻腔的樣本均帶有有關病毒，該狗隻至今並無任何相關病徵。該署會對其進行密切監察，並為有關狗隻進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還。

署方又指，本月9日曾接收一位確診者的異國短毛貓，其後對病毒的化驗結果呈陰性，並在本月18日交還飼主，昨日亦接收一隻柴犬，正接受檢疫和獸醫學監察。換言之，目前有兩隻狗在兩間獨立房間接受檢疫，署方會繼續加強清潔消毒居留所內的設施，現正調配更多人手照顧有關動物。

議員郭家麒批評，港府防疫資訊收收埋埋，自有確診者的寵物對病毒呈弱陽性反應後，其他寵物主人都會擔心其所飼養的寵物感染新冠肺炎，「即使驗出是陰性都需要盡快講出來，畀人買一個安心」，若果遲遲不報只會令寵物的主人感到不安。他又舉例，早前網上流傳一份6000名家居檢疫人士所居住的大廈文件，但衞生署昨日才上載相關文件，做法難以讓公眾釋懷。