政Whats噏：陳健波批醫護罷工　着數攞盡唔做嘢

陳健波唔點名批評醫護攞盡着數，但就去咗罷工。

公務員加薪撥款申請尋日(28日)喺一片混亂中獲得通過，立法會財務委員會主席陳健波(波哥)隨即拍短片，話有小部分攞住鐵飯碗嘅人去罷工，逼政府答應佢哋嘅訴求，佢批評呢啲人唔可以着數攞盡，但唔做嘢，若果呢種心態唔改變嘅話，市民嘅怨氣愈嚟愈大。雖然佢冇點名，睇嚟係鬧緊早前罷工嘅醫護喎。

波哥喺Facebook上載咗條短片，話由舊年6月至今，暴亂令香港建立嘅美譽一去不返，淪為一個唔安全嘅城市，再加上新冠肺炎嘅影響，經濟大受打擊，打工仔手停口停，減薪甚至失業，苦不堪言，而政府嘅支援措施只係救得一時，始終都係要經濟全面復甦先解決到。

講到公務員加薪嘅撥款申請，佢話拖咗10個月終於獲得通過，而當一般打工仔喺水深火熱嘅時候，相信一啲鐵飯碗，例如公務員、醫護人員同教師等，佢哋係由公帑支付薪金，市民對佢哋嘅要求較高，希望佢哋做好服務市民嘅工作，唔好偷懶，好彩好多鐵飯碗喺市民需要佢哋嘅時候，都能夠堅守崗位，可惜有小部分人去罷工，逼政府答應佢哋嘅訴求。

佢話好多市民講，若果嗰啲人唔想受公務員嘅規限，不如唔好做公僕，唔可以攞盡着數，唔做嘢，心態唔改嘅話，市民嘅怨氣會愈嚟愈大。

有部分醫護人員喺月初罷工5日，要求政府全面封關，而醫管局日前去信參與嘅員工要求解釋缺勤原因，醫管局行政總裁高拔陞發信回應，話「唯一目的」係根據恒常機制喺發薪日前跟進同事沒上班情况，而食物及衞生局局長長陳肇始就話唔覺得有任何證據顯示有秋後算帳。究竟醫護使唔使為罷工行動「找數」，即係扣薪？大家拭目以待嘞！