醫護工會批醫管局保留扣薪權力　質疑違憲違法

新冠肺炎襲港，大批公立醫院醫護人員發動罷工要求港府全面封關，其後醫院管理局表示將「考慮跟進行動」。此外，一名擔任連鎖便利店後勤文職的僱員，疑參與罷工後兩度被上司延長試用期，尋求工會介入後遭即時解僱。54個工會今(29日)發表聯合聲明，批評醫管局和擁有該間便利店經營權的零售公司打壓工會，涉嫌觸犯《基本法》及《僱傭條例》，要求醫管局立即停止恐嚇及懲處涉事醫護人員，公開承諾永不秋後算帳，涉事的零售公司亦應撤回其解僱決定，並依照原來合約聘任事主為正式員工。

醫管局員工陣線主席余慧明指出，醫管局早前去信罷工員工，不但把罷工界定為缺勤，同時保留追討薪金的權力。她強調該會按會章合法發起罷工行動，指如醫管局不合理地對待罷工員工屬犯法行為，重申已準備好後續行動，並獲其他工會支持，未來將視乎醫管局的回應作有關決定。

余表示，新冠肺炎疫情未止，醫管局未能提供充足防護物資，又恐嚇員工會考慮跟進行動，不但令士氣更見低落，亦顯示管理層能力不足。她又指，「武漢肺炎防疫抗爭基金」至今成立約1個月，捐款額約為100萬港元，呼籲全港市民捐款支持，為參與防疫抗爭的集體行動而遭秋後算帳的僱員提供經濟援助。

香港白領(行政及文職)同行工會主席王先生指出，該會早前收到涉事的連鎖便利店不具名回覆，指解僱該名曾罷工員工的決定基於經濟因素，歡迎把個案轉介至勞資審裁處，反映資方對其行為的合理及合法性十分具自信，將繼續跟進事件。他又指，該會至今收到接近10宗求助，主要涉及僱主疑剋扣工資、工作安排不當及防疫物資不足，現正跟進3宗個案，當中包括政府外判員工。

新公務員工會主席顏武周表示，不能接受醫管局暗示將向罷工醫護秋後算帳，認為如對工會遭受打壓一事坐視不理，會削弱工會保護會員的權利及職能。他又指，得悉有公務員工會曾於2月中發起募捐行動，期間公務員事務局未有阻撓，惟該會2月初曾就募捐行動去信局方，惟至今未收到回覆，批評局方差別對待。