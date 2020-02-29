新冠肺炎確診個案維持94宗　再多3人康復出院

香港今日(29日)沒有新增新冠肺炎確診個案，累計個案維持94宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前接觸到263人曾到訪爆發群組個案的北角福慧精舍佛堂，當中33人入院，38人入住檢疫中心接受檢疫，其他人進行醫學監察。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，過去24小時公立醫院呈報48宗懷疑個案，至今116人仍要隔離，至今日(29日)有3名病人出院，包括第23、40、50宗個案，出院人數累計33名。第70宗個案的96歲女病人仍然危殆，另有3人情況嚴重，第59宗個案患者的情況由嚴重轉穩定。

對有指居於內地的港人孕婦原定下月3日來港產子，但可能違反強制檢疫14天安排，何指沒有得到病人授權不作評論，但現時由內地入境人士需強制檢疫14天，若需要緊急醫療服務，會建議患者在居住的當地求診。若內地港人接受公立醫院預約治療，公院會安排在約14天前要求患者完成強制檢疫後才能治療，若病人不能如期完成檢疫，公院有權取消及延期有關醫療安排。她補充指，如已入境人士有危急醫療需要，會在關口安排送往最近的醫院接受治療，入院時會作感染風險作評估。

至於發燒的呈報準則，張稱之前要有發燒及呼吸道症狀才需呈報，但其後已加強檢測計劃，將有呼吸道感染不過無發燒，但若曾到疫情高發地區亦要呈報及作病毒測試。何又提到，紅十字會輸血服務中心宣布，曾到過出現新冠肺炎活躍社區傳播地區的市民，包括內地、南韓、伊朗及意大利，須暫緩捐血28日。