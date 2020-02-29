商業機構派口罩予少數族裔　促大眾關注社區共融

有商業機構今午到佐敦向少數族裔派發口罩。(葉家亨攝)

新冠肺炎疫情持續，市面上防疫物資出現短缺，有商業機構今午(29日)聯同地區組織、教育中心在佐敦向區內的少數族裔派發口罩，過百人到場輪候，同時透過活動在港推廣共融文化，協助少數族裔融入社區。

君文化集團表示，他們上月經代理商成功訂購2萬個在越南製造的口罩，分成4000包，每人限取5個，並以網上派籌登記後的少數族裔優先，將倣效部分政黨的做法，考慮在未來派發漂白水。該集團又指，這次是首次聯同區議員合作，冀透過活動推廣共融文化，加強大眾對少數族裔的關注。

油尖旺區議會社區共融工作小組主席、「佐敦同行」佐敦北區議員何富榮說，其選區總人口約1.8萬，非華裔人口佔49.3%，最多為尼泊爾裔，亦有巴基斯坦裔、菲律賓裔等居住，他發現普遍的少數族裔和主流社會溝通不足，因此他其中一項重要工作乃協助少數族裔融入社區。何又提到，少數族裔在語言溝通上有困難，故未來會舉辦興趣班，協助小一至中三的少數族裔學生學習廣東話。

尼泊爾裔婦人Dmar特意帶同兩名女兒Priya和Manyata領取口罩，Dmar表示現時防疫用品的價格十分昂貴，須分別花費190港元和200多港元購買一支漂白水和一盒口罩，她又指疫情爆發至今大多留在家中，避免前往人多擠迫的地方。