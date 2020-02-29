118個鯉魚門檢疫中心增建單位竣工　張建宗到場視察

因應疫情發展，特區政府於2月初決定於度假村內空地增建檢疫單位。工程於2月3日開展，並在前天(27日)完成，動員超過1900名工地管理人員及逾9000名建築工人。政務司司長暨防疫抗疫基金督導委員會主席張建宗今日(29日)上午，在建築署署長林余家慧陪同下，到訪鯉魚門公園度假村，視察即將投入使用的118個新增檢疫單位。

張先參觀檢疫單位，並聆聽人員在建設過程中遇到的挑戰，包括在衞生和安全方面的特別要求，例如妥善配置衞生設備等，以及如何以「組裝合成」建築法，在少於1個月時間完成增建118個新檢疫單位。

張又讚揚參與工程的同事，並感謝他們努力不懈，在極短時間內建成新單位。張亦衷心感謝香港民眾安全服務隊秉承「救急扶危，服務社會」的宗旨，協助政府妥善管理檢疫中心，致力服務市民。

張強調，檢疫中心是防疫抗疫的重要一環，既保障正接受強制檢疫人士的健康，亦有助減低市民的感染風險，防範社區傳播疾病。他續指，由他主持的防疫抗疫基金督導委員會已在本星期舉行首次會議。相關政策局及部門本着「急民之所急」的精神，致力盡快推出各項支援及紓緩措施。他又呼籲社會各界繼續齊心抗疫。

根據衞生署衞生防護中心的現行措施，懷疑感染新冠病毒的患者會安排於醫院接受隔離診治，至於與確診患者有密切接觸而沒有出現病徵的人士，須接受強制檢疫。現時政府共有5間檢疫中心。