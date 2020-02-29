檢疫者要求提供牛扒羊架　公僕工會投訴社署欠指引

政府日前因應新冠肺炎肆虐而推出強制隔離措施，並由社署負責為入住檢疫中心及強制家居檢疫者提供個人基本日常用品、膳食或食材及輔導。有工會表示從不同渠道接獲至少10宗投訴，透露有社署職員批評署方就為檢疫者提供的物資缺乏指引，舉例曾有檢疫者要求牛扒及羊架等昂貴食材，令他們無所適從。工會批評署方處事「論盡」，促請盡快訂立清晰指引。

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄指出，政府自本月推行強制隔離措施，隨即由電郵及通訊群組等接獲投訴，不少社署職員不滿各區工作指引不一，「有啲區容許檢疫者自己揀想要咩物資，有啲就冇得揀」，以致他們處理檢疫者要求時陷入困難。梁形容現時無指引下情況如同「冇規冇矩」，工會本周三(26日)與社署助理署長會面反映，對方表示會作跟進。

社會福利機構員工會理事長邱智恆指，社署有責任提供具體指引，批評當局面對疫情變化下的隔離工作，只懂「見步行步，唔踢唔郁」。社會工作者總工會會長倫智偉認為，社署應反思在隔離工作上擔任的角色，又指不願見到同事本應負責福利工作，卻變成負責物流及看護工作。

政府官方Facebook專頁「添馬台」發文回應指，自本月8日強制檢疫令生效以來，社署向超過3500名接受強制家居檢疫的人士提供支援服務，強調會以合情合理為大原則，因應各區接受強制檢疫人士的數目及服務需要，處理相關要求。