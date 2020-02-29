失業率3.3%創3年新高　工聯會籌失業救濟基金助打工仔女

香港最新一期失業率達3.3%，創近3年新高，市場亦預期失業率將持續攀升，有政黨早前建議政府設立「失業救濟金」，但建議最終未有被納入預算案內。工聯會有見政府施政「慢半拍」，決定籌備「緊急失業救濟基金」，幫助被裁員和失業的打工仔女。

議員麥美娟今午(29日)在社交媒體發貼，指香港去年經歷多月社會動盪，加上近來新冠肺炎疫情肆虐，本地經濟大幅轉差，打工仔女面對裁員、失業的人數越來越多，且情況在短期內難以改善。

麥表示，工聯會現正籌備「緊急失業救濟基金」，以支持失業的工友，該黨議員也會捐款支持基金，暫計劃每人捐出一個月薪酬。工會正處理開設基金銀行帳戶、基金申請細則等技術問題，期望能於短期內推出基金，「快過政府幫助失業基層」。她呼籲社會各方有心人士慷慨解囊，捐款支持基金，詳情將於稍後公布。

工聯會理事長黃國直言，工會已多次建議政府設立失業救濟金，但政府遲遲不做，有見很多基層工友向他們反映最迫切的支援正是現金援助，加上澳門工聯會已推出類似措施且反應正面，故工會也冀藉自籌救濟基金起帶頭作用，鞭策政府趕快追上。他指，基金將優先開放予受暴力衝擊和疫情影響的失業工友申請。問及基金預期籌募總額、援助名額及金額時，黃稱需視乎捐款反應而定，呼籲商界多加支持。

據了解，澳門工聯會於本月推出「特困職工援助基金」，分兩個等級向旅遊車司機、的士司機和導遊的特困從業人員，提供5000澳門元(名額500個)及2500澳門元(名額1000個)的援助金。