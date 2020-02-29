彭定康對黎智英被捕憤怒　王國興斥趁機插手港事務

壹傳媒黎智英涉嫌於2017年刑事恐嚇《東方日報》記者，以及在去年8月31日與前議員李卓人及民主黨前主席楊森涉嫌參與未經批准的遊行，昨日(28日)被捕及落案起訴。繼有美國參議員和國務院先後發聲明回應事件，前港督彭定康對事件表示感到「憤怒」，同時批評今次拘捕決定會再向世界發出中共存心扼殺香港自由的信息。「廿三萬監察」發言人王國興批評，彭定康「狗口長不出象牙」，指他曾任港督，會知道香港按法律辦事，批評已「過氣」的他打算藉此事插手香港事務。

彭定康指，3名被捕人士不論在香港和全世界，都是勇於提倡言論自由、問責政府、負責任的社會政策及政治自由之士。他同時認為北京當下的首要任務是抗疫，而非脅迫香港。

王國興批評彭定康「狗口長不出象牙」，又指彭定康形容自己感到「憤怒」是「多餘」，指出他曾任香港總督，會知道香港按法律辦事。他又批評彭定康指黎智英等人為民主自由而戰，直斥3人反中亂港，僅為「英美走狗」。

王又批評，彭定康代表英國和美國狼狽為奸，粗暴干涉中國事務，又指他已「過氣」，打算藉此事插手香港事務，重申香港主權自1997年移交中國後，英方對港事務再無話語權。