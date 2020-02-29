非政府機構下周停止在家工作　工會憂增感染風險

政府將於下周一(3月2日)起陸續恢復更多公共服務，除了公務員將會復工，部分非政府組織(NGO)亦要求員工當日起停止「在家工作」安排，惹來工會不滿，憂心員工於新冠肺炎疫情未受控就復工，增加感染風險，期望延長在家工作安排。

鄰舍輔導會昨日(28日)向員工發通告，指出因應政府宣布下周一起有序恢復公共服務，該會將於當日起停止「在家工作」安排，並要求各單位主任於當日或之前向所屬副總幹事或執行幹事，呈交屬下員工於本月24日至下周一期間的每周「在家工作」報告。該會表示，中醫診所及流動中醫車提供有限度服務，其他服務單位如綜合家庭服務中心、長者地區中心、學校社會工作服務等，為免服務使用者因人流聚集而增加相互感染風險，不對外開放但維持有限度服務。

此外，香港唐氏綜合症協會表示，該會將於下周一恢復一般上班當值安排，如個別同事須申請大假或無薪假，應以現行機制辦理。

社會福利機構員工會表示，目前香港仍每日出現新增新冠肺炎確診個案，NGO卻安排員工停止「在家工作」，但此等員工即使上班，亦大多如政府一樣提供有限度服務，換言之可能只擔任文書工作。文書工作本身在家都能處理，他認為無必要安排員工「全部返公司工作」，徒增感染風險，建議延長在家工作安排，即使遇上必須當值的崗位，亦可安排員工輪流上班。