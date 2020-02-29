立會對沙中線超支撥款分歧　加固方案未定安全成疑

沙中線工程千瘡百孔，政府及港鐵擬向立法會申請約百億港元的工程超支撥款。立法會各黨派對批准撥款意見分歧，有議員狠批港鐵監管不力，出現承建商不按合約施工的情況，影響工程進度，認為不應該由納稅人「執手尾」；但亦有議員指部分超支是基於政府失誤及要求有改動，加上屯馬線一期已經通車，不應讓工程爛尾。專業人士則重申，沙中線紅磡站的加固方案仍未有具體資料，該站是否符合安全，乘客搭車會否不幸慘變「沙中人」，現階段仍是未知之數。

政府昨日(28日)向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，交代沙中線工程最新超支估算，雖然該估算比港鐵於2017年底提交的估算「縮水」，但仍然高達100億港元。立法會泛民及建制陣營對是否批准撥款再現分歧。泛民方面，議員譚文豪批評港鐵監督承建商不力，令工程出現剪鋼筋、沉降、不依圖則施工等多重甩漏，他質疑該些工程問題有否產生骨牌效應，影響到整體工程進度，形成超支。他不支持批出撥款，認為不應該以屯馬線部分路段已經通車為由，來要求納稅人「埋單」。議員黃碧雲亦指，沙中線工程的眾多失誤，現時仍未釐清到底屬於港鐵或是承建商的責任，認為現階段不宜輕言可支持撥款。

建制派方面，議員陳恒鑌認為屯馬線一期通車後，市民對餘下路段開通有期望，不希望工程爛尾，但他指工程過去的確出現很多甩漏，認為政府應清楚交代相關責任問題。議員何啟明亦指大方向是支持撥款，讓沙中線早日完工，但他認為若工程超支是由港鐵疏忽導致，其所收的管理費應該被進一步扣減，減輕超支幅度。

議員田北辰認為應批准撥款，港鐵新管理層已盡量壓低超支幅度，對於政府削減港鐵的工程管理費超支申請，他擔心港鐵小股東可能掀起訴訟。他又指，部分超支原因可能出於政府身上，例如政府部門延遲交付灣仔北工地予港鐵，港鐵需提升顯徑至鑽石山隧道段的通風設施及碎石機的防塵保護，以符合新環保法例要求，以及政府要求會展站及鑽石山發展上蓋物業需進行的額外工程等。

除了超支，沙中線紅磡站的結構安全亦令人關注。資深土木工程師倪學仁指，港鐵去年只交代了紅磡站加固工程的初步方案，細節未有向外公布，而且相關部分政府亦未批准。他認為，車站是否安全關鍵在於加固方案的設計能夠達到順利將車站承受的力度分散到連續牆及地基，假如設計不當，或者施工不符合要求，均會影響到車站結構的壽命，所以加固方案是否安全，是否令讓乘客免於淪為「沙中人」的危險，現時仍言之尚早。