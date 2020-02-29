國際燃料價下跌影響調整費　兩電3月可減電費

受惠國際燃料價格下降，3月兩電將減電費。港燈於網站上公布，3月港燈每度電的燃料調整費由24.8仙減1.7仙，至23.1仙；因應電費由「基本電費」和「燃料調整費」組成，在基本電費不變的基礎下，港燈3月的淨電費將由目前的126.4仙微減至124.7仙，減幅約1.3%。

港燈回覆查詢時指，為了更適時地反映實際燃料成本，由去年開始的新「管制計劃協議」起，港燈會按月檢討向客戶收取的燃料調整費。

中電方面，同樣受惠於燃料價格下降，每度電燃料調整費減0.7仙，淨電費由121.8仙減至121.1仙，減幅約0.6%。不過，值得注意的是燃料調整費屬實報實銷，若日後燃料價格上升，兩電亦會增加燃料調整費，電費亦會隨之上升。

事實上，過往燃料調整費僅每年調整一次，但隨着新《管制計劃協議》於2018年10月 1日實施，要求兩電適時反映燃料價格的變動及提升透明度，故由去年開始，兩電變為按月調整，調整幅度將按前3個月的平均實際燃料成本釐訂。例如，5月份會收集2至4月份的燃料數據作運算，而得出的燃料調整費數值於6月份實施。

3月起飛機燃油附加費亦下降，國泰、港龍短途燃油附加費由131港元減至116港元，減幅約11.4%；長途則由584港元減至516港元，減幅約11.6%。另外，順豐速遞3月的運費也隨燃油附加費下降，燃油附加費費率由2月的12.75%，降至3月的11.75%。