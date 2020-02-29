疫情肆虐　長洲太平清醮搶包山及飄色活動取消

新冠肺炎疫情肆虐香港，影響多項公眾活動無法如期進行，就連一年一度的長洲太平清醮亦受影響。香港長洲太平清醮值理會表示，今年長洲太平清醮將取消「飄色」及「搶包山」兩項重頭戲活動，但其餘祭祀儀式習俗暫定如常進行。

香港長洲太平清醮值理會今日晚上近10時於其Facebook專頁宣布，指該會日前與街坊及社團鄉親組織開會，決定因應近期疫情而調整長洲太平清醮活動，其中各項祭祀科儀將按照傳統習俗繼續舉行，包括在北帝醮場的神棚、大​​士王棚、三座大包山、潮州大包山、北社街36座包山、喃嘸棚​​、神功戲、祭幽等等，但原定在農曆四月初七，即西曆4月29日進行的醒獅麒麟點睛將​​​會取消。

另外，農曆四月初八，即西曆4月30日進行的會景巡遊亦會繼續，但當中的「飄色」及小童參與的​​​活動，例如擔彩旗等將會取消；原定設於大石口天后廟前的嘉賓棚亦會取消，不設嘉賓席，所有巡遊隊伍按照原定路線巡​​遊至大石口天后廟前，便送神鑾回北帝廟醮場或依照往年一樣自行解散。

至於晚上舉行的「2020包山嘉年華」亦會取消，包括當中的「搶包山比賽」。另外，每年的齋戒習俗將按照傳統由農曆四月初六至初八，即西曆4月28至30日如常舉行，該會呼籲長洲各界奉行齋戒，祈求身體健康，合境平安。

​​該會表示，上述安排是根據現時疫情而定，如疫情惡化，安排有可能再變動，​​會適時再通知公眾。