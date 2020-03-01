探射燈：狗主防炎　攬錫要避免

日防夜防，寵物難防，新冠肺炎確診者狗隻帶有病毒，有傳染病科醫生不排除寵物成傳播病毒途徑，奉勸主人與寵物切勿有親密接觸。全港近70萬隻寵物恐播毒的消息，掀起一眾狗主恐慌，但目前一般獸醫未能檢驗寵物是否帶有新冠肺炎病毒，有獸醫不滿漁護署的檢測方法不透明，報告容易惹來過分解讀，有動物團體更即日接獲多宗棄養查詢。

漁護署周五凌晨公布，一名確診者飼養的狗隻之口腔及鼻腔樣本，對新冠肺炎病毒呈「弱陽性」反應。感染及傳染病專科醫生曾祈殷估計，涉事狗隻可能透過與主人親密接觸，或接觸沾有主人飛沫的物件而沾染病毒，病毒黏附於狗隻的呼吸道、鼻翼或口腔，導致測試呈弱陽性反應。他又指，現時雖未有證據顯示動物會感染病毒，但不排除寵物會成為傳播病毒的途徑，若寵物沾染病毒後與主人有直接或間接接觸，便有機會將病毒帶給人類。他奉勸主人及小朋友近期減少與寵物有口、鼻親密接觸。

狗主陳太憂心忡忡，她指自疫情爆發後，已加強寓所和狗隻的恒常清潔，經常用消毒噴霧和消毒液清潔地板、家具，亦會增加狗隻洗澡的次數，放狗時盡量帶牠到人少的地方，亦會避免到確診患者居住的地區。惟一般獸醫未能檢驗寵物是否帶有新冠肺炎病毒，中環堅道一間動物醫院職員指，目前沒有針對新型冠狀病毒的快速測試供狗隻使用，建議如果寵物出現病徵，可帶牠到獸醫診症，不建議狗主自行購買肺炎藥。

「其實漁護署好不負責任，佢淨係講咗測試結果係弱陽性，又無解釋佢代表啲咩。一般人唔認識嘅時候，好容易恐慌。」註冊獸醫張翠玉指，每種檢驗方法的敏感性（sensitivity）和特異性（specificity）都不同，人畜檢測的方法亦有異，因掌握資訊不多，現階段無法解讀。她認為該署應公布更多檢測的細節，避免大眾恐慌。

現時漁護署強烈建議確診者的哺乳類寵物，送往該署的指定動物居留設施，接受為期14天的檢疫和獸醫學監察。張指進行檢測時，一般會利用拭子輕刮動物的口腔、鼻腔或肛門等位置，採集分泌物樣本，過程中要避免觸碰到其他部位，然後放進無菌容器，送到實驗室檢驗。

她建議，這段時期所有寵物主人需加強保持清潔家居，減少帶寵物外出有助降低接觸病毒的風險，但由於狗隻需要戶外活動，帶狗散步後可按需要為牠洗澡，或仔細沖洗牠的腳部30至40秒，用風筒吹乾，亦要頻繁修剪牠腳底的毛髮。

「公布半日，已經接咗20個電話問點棄養。」香港流浪狗之家負責人陳嘉怡表示，消息引起不少寵物主人憂慮，惹棄養念頭，他們棄養原因不外乎懷孕，或有長者和小孩同住，無暇照顧寵物，相信本港正湧現棄養潮。有團體亦接獲有人因疫情而棄養兩隻倉鼠。

城大動物醫學專家團隊表示，根據過往沙士經驗，貓隻和狗隻與新病毒接觸後，不會因此而生病，更不會把病毒傳播給接觸牠的人類或其他寵物。團隊密切與相關政府部門聯繫，在掌握更多其化驗方法的詳情前，難以對個案作出評論。愛護動物協會回覆指，沒有證據顯示寵物可以感染新型冠狀病毒或成為人類感染的來源，提醒主人不應因為謠傳及錯誤解讀資訊而棄養寵物。