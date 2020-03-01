東方日報A1：黎智英被捕保護傘畢露　外部勢力粗暴干預港司法

壹傳媒黎智英涉嫌在前年六月刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及涉參與去年八三一遊行，於前日被警方上門拘捕，並被落案控告刑事恐嚇及參與未經批准的集結兩項罪名。同樣參與八三一遊行的前立法會議員李卓人及楊森亦被控參與未經批准的集結罪。有美國參議員在黎被捕後呼籲美國政府回應事件，美國國務院亦發聲明表示關注。外交部駐香港特派員公署發言人批評有關議員長期從事反中亂港的勾當，與香港賣國禍港分子狼狽為奸，並對此表示強烈譴責和堅決反對。有意見指出，犯了法就要被繩之以法，警方是掌握了充分證據才拘捕黎，批評有人將政治立場凌駕法治精神。

美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）於黎被拘捕即日就發表聲援黎的言論，要求美國政府回應黎被捕一事。美國國務院亦發聲明指，關注黎及另外兩名民主派人士被捕，期望港府不要為了政治目的而選擇性執法，要公平及透明地處理案件，維護本港法治、和平集會及言論自由。

外交部駐香港特派員公署其後發聲明回應，批評有關議員長期從事反中亂港的勾當，與香港賣國禍港分子沆瀣一氣、狼狽為奸，公然粉飾和包庇其不法行為，粗暴干涉香港特區法治和司法獨立，詆毀中央政府對港政策，駐港公署對此表示強烈譴責和堅決反對。發言人同時強調，香港是中國的香港、法治的香港，在法律面前人人平等，任何人都沒有凌駕於法律之上的權利，並敦促外國勢力停止破壞香港法治，停止以任何形式干預香港事務和中國內政，否則必將付出代價、自食惡果。

而針對美國國務院發言人就香港警方依法對黎等人採取法律行動妄加置喙、表達所謂「關切」，駐港公署發言人指出，美方打着所謂人權、自由的虛偽幌子對特區政府依法施政指手畫腳，是赤裸裸干預香港特區法治、司法獨立和香港事務，又形容黎是「長期從事禍國亂港活動的民族敗類」，香港警方是依據法律對涉嫌犯罪的黎等人採取行動。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，很多外國媒體針對黎的報道是出於特定意識形態，有偏袒的政治立場，將非法集會美化成彰顯公義，又淡化黎涉嫌刑事恐嚇記者的事實，直指刑事恐嚇記者與政治立場無關，並認為警方是在調查清楚、證據充分後才會作出拘捕。陳批評有關媒體和政客是把政治立場凌駕法治精神，因反對中國而故意偏袒黎，繼而作出不客觀、不中立的報道或評論。

此外，末代港督彭定康透過駐倫敦的關注香港組織表示，對黎等人被捕一事感到憤怒，又批評港府透過曲解法律以圖震懾社會，迫令港人放棄對一國兩制及法治的信念。台灣陸委會就發聲明，指嚴正關切香港警方拘捕多名香港媒體、泛民主派人士，又批評港府在疫情延燒之際仍秋後算帳，籲港府勿再徒增波瀾，誠心回應人民訴求。

「廿三萬監察」發言人王國興批評彭定康「狗口長不出象牙」，指彭曾任港督，應知道本港是按法律辦事，批評彭代表英國與美國狼狽為奸，又質疑彭已過氣，卻打算借此事插手本港事務，重申本港自回歸起，英方就對本港事務再無話語權。對於美方干預中國內政，插手本港事務，王就批評美方做法猖狂，又斥責黎反中亂港，是英美走狗。

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