跑馬地現千磅戰時炸彈　警方花12小時銷毀

警方今日(3月1日)凌晨近1時，就昨日(29日)有工人在跑馬地一地盤發現戰時炸彈交代情況。跑馬地分區指揮官梁彥文總督察表示，警方於昨日上午11時半接獲報案，指有工人在跑馬地厚德里一地盤施工期間，發現懷疑炸彈。警方派員趕至，經檢視後隨即通知爆炸品處理課同袍到場，經檢視證實為一個戰時炸彈，約重1,000磅，長約1.3米，直徑約0.4米。經在場人員評估風險，決定即場作銷毀處理，並疏散附近大廈住客合共約300人，並於附近實施臨時交通改道以及封路措施。

警方大約花費12小時將該炸彈銷毀，過程中無人受傷，亦無造成財物損毀，而受事件影響需封鎖的道路及大廈亦已全面解封。警方於此感謝大廈居民、附近市民及道路使用者，對警方的工作予以諒解，並且配合警方的工作。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德警司表示，被銷毀的炸彈證實是重達1,000磅的戰時美式空投炸彈。該炸彈被發現時，正處於一個不穩定及危險狀態，不適宜從其所處位置移走，經評估決定在現場以銷毀方式處理，並經過12小時成功將其銷毀。他強調在整個處理過程當中，有一定困難，他解釋該炸彈隨着時間延伸，會變得愈不穩定，爆炸的可能性愈高，若發生爆炸，其破壞力亦巨大；故在銷毀過程中，要確保各方面安全，他亦就事件對公眾所造成的不便致歉。