私家車屯門玩飄移及狂飆　警拉2男另截9輛改裝車

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊，昨日（29日）晚上約11時起，在區內展開代號「火炬」（FOSSINGTON）的打擊非法賽車行動。

警員約於今日（3月1日）凌晨1時，在屯門小冷水路及龍發街交界，發現有2輛私家車沿龍門路往蝴蝶灣方向飄移及高速行駛，遂展開追截；並在龍門路及浩船街交界對開截停其中1輛私家車，車上1名25歲姓李本地男司機涉嫌非法賽車、危險駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，車上一名22歲姓蔡本地男乘客亦涉嫌非法賽車被捕，涉案私家車被扣查作進一步檢驗。被捕2人已獲准保釋侯查，須於4月上旬向警方報到。

此外，警員在龍門路及荃錦公路發現共9輛私家車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛隨後被拖返汽車扣留中心扣查，以作進一步檢驗。

警方呼籲各駕駛人士，非法賽車及超速駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。