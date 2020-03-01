反修例肺炎疫情貿易戰三重夾擊　邱騰華料首季經濟難反彈

在修例風波及新冠肺炎疫情的雙重打擊下，香港經濟疲弱，不少商舖結業。

在修例風波及新冠肺炎疫情的雙重打擊下，香港經濟疲弱。商務及經濟發展局局長邱騰華今早(1日)在電台節目表示，今年香港經濟的實質增長預測介乎負1.5%至0.5%，處於衰退邊緣，形容香港仍處於風高浪急，挑戰嚴峻，加上正面對三個揮之不去的因素，包括中美貿易戰後遺症、本地示威浪潮及疫情打擊，相信今年首季經濟難以反彈。

邱指，中美貿易糾紛可以透過多邊談判解決，街頭暴力衝突掌握在港人手中，而疫情則需要全世界一同面對，因為病毒無疆界，隨住疫情在全球爆發，香港是國際化城市，難以預計病毒會否由海外傳回香港。

他指當前政府每日的工作都圍繞抗疫及社會復和，並擺抗疫在首位，防疫措施一定要科學，不受其他因素影響，今次應對疫情正好考驗政府的執行力，既要理解民情又不能受民粹控制。他強調政府過去一段時間，無間斷地推出紓困措施，如幫助受影響企業，包括幫助中小企升級轉營的基金，並以現金直接補貼市民，形容香港的企業精神「硬淨」，即使面對不明朗因素仍願意走多一步，認為本地企業有條件準備新一浪的衝擊。

邱又提到昨晚再次發生街頭暴力示威，認為平和的社會是經濟復蘇的必要因素，國際十分關注香港是否仍然健康、安全、適合營商，社會應反思是否讓暴力持續。