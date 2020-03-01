新界南一連八日打擊非法賽車　拘14名男子

新界南總區交通部執行及管制組人員於上月23日起，一連八日凌晨在荃灣、葵青、沙田及大嶼山區展開反非法賽車及反超速行動，在區內多個地點進行偵速及取締非法車輛改裝行動，一共拘捕14名男子，扣查19輛私家車和4輛電單車，並向22部車輛發出欠妥車輛報告，及向違例司機發出389張定額罰款告票或傳票。

警方於上月23日早上於葵涌區進行偵速行動時，一輛私家車於警察路障前停於路邊，警員發現司機和乘客調換位置。警員其後截停該車，調查後發現司機持過期學習駕駛執照，該名27歲男司機及24歲男乘客分別涉嫌妨礙司法公正、沒有持有效駕駛執照駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。案件交由葵青警區刑事調查隊調查。

另外，警方於上月29日至3月1日凌晨於荃灣區進行偵速行動時，懷疑5名司機酒後駕駛，年齡介乎27至49歲，遂要求他們進行酒精呼氣測試，其中4名男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕；另外一名男司機則因未能提供呼氣樣本被捕。

行動期間，警員同時使用警車「自動車牌識別系統」偵測車輛。2名男司機涉嫌駕駛時沒有第三者保險及駕駛未獲發牌照車輛被捕，1名男司機涉嫌駕駛時沒有第三者保險、駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有攜帶駕駛執照及沒有展示車輛登記號碼被捕。另外4名男司機因欠交交通罰款被通緝。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

該批被扣留車輛，大部分牽涉引擎、避震或軚盤改裝。另外，亦有部分車輛於車身加裝違規定風翼。而非法改裝車輛，會對其他道路使用者構成潛在危險。

警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛及超速駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。