新冠肺炎全球大流行　梁卓偉：成香港風土病唔出奇

新冠肺炎確診個案在全球多個國家及地區急升，香港大學醫學院院長梁卓偉今早(7日)在電台節目表示，新冠肺炎病毒在技術上已經算是全球出現大流行，他指海外第一波疫情剛剛才開始，美國有3個州份出現零星個案，甚至有死亡個案。

梁又估算1宗死亡個案或已代表當地有100宗確診病例，目前仍要透過血清測試，了解有多少人染病後無出現病徵。梁又認為內地新冠肺炎疫情已大致受控，但仍要密切留意復工、復產後會否出現第二波疫情。

梁又指，香港的新冠肺炎疫情相信未見頂，更可能出現社區廣泛傳播，但由於目前出現的確診個案多屬群組效應，因此香港應繼續採用圍堵策略追蹤緊密接觸者，應該要「拖得幾耐得幾耐」。

對於多個政府部門明日(2日)起陸續復工。梁呼籲僱主為員工設想，上下班及用膳時間採彈性分流，避免人群聚集。辦公室坐位鬆動點，開窗引入鮮風。他又勸喻打工仔減少一齊吃飯，最好自攜「住家飯」。至於餐廳食肆亦應減少用圓枱，食客不要對坐，令飛沫可集中向同一方向。被問到市民還需要戴口罩多久，他苦笑：「幾個月走唔甩。」

梁於節目後表示，若新冠肺炎在香港成為風土病一點都不出奇，如病情較輕患者未必有足夠抗體保護，或有可能再受感染，現時仍有待醫學界進一步研究病人免疫抗體。梁指，面對內地疫情大致受控但海外剛開始第一波疫情，香港在「華洋合璧」下作為世界交通樞紐未能鬆懈，圍堵政策的難度亦會愈來愈高。

對於港府將包機接湖北港人返港，梁指港府作出人道安排的同時都要確保做好後續的檢疫措施，將傳播風險減到最低。他指，一些已從湖北撤僑的國家或地區，有1%至1.5%的人會對病毒呈陽性反應，認為港府應以此作參考。