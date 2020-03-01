預算案部分階層未受惠　羅致光稱有基本支援

政府早前公布的新一份財政預算案，被批評未能照顧部分階層人士。勞工及福利局長羅致光今日(1日)發表網誌，指全民派錢，再加上利用與低收入家庭有關的制度「加碼」，某程度上向低收入家庭傾斜，便可達致既符合現屆政府的理財原則，亦同時可以盡快達致紓困的功能。雖然預算案未必完全針對有特別需要人士，如失業人士，但當中的有關措施應能為所有有需要人士提供基本的支援。

他又指，就如第一輪「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」，早已包括在2019年8月15日公布的第一輪紓困措施中，但由於要經關愛基金專責小組及扶貧委員會批准撥款，又要建立新系統及聘請113名非公務員合約僱員，而前幾天才獲編配辦公室地點，故此要今年7月才可以接受申請。這已是幾經壓縮工作程序所得的時間表。

羅指由2019年下半年修例風波、中美貿易糾紛，以至過往個多月的新冠肺炎疫情，令多個行業如旅遊、零售、飲食、進出口貿易以至建造業等受到重創，其他行業或多或少都受到不同程度的影響。他又稱，勞福局收到非常多的意見，要為不同行業及不同境況的市民提供援助，若要為上述行業或個別情況的員工設計援助計劃，難以想像要用多少人力、物力和時間。