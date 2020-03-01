偷鹿茸劫的哥案2和勝和賊落網　警檢刀槍

葵涌昨日發生偷鹿茸後劫的哥案，2賊落網被揭涉多宗竊案！昨日(2月29日)早上10時許，一名姓盧(27歲)男子，在大廈街街市外截乘一輛的士，並盜去車上一雕像後逃去。

其後，該名男子截乘另一輛的士，期間聲稱無錢支付車資，要落車提取現金，男子落車後，卻走到和宜合道5至27號一間中藥行盜去兩支價值約1.2萬元鹿茸，然後再截乘的士前往石建街，在行車途中，男子再次犯案，從後伸手偷取姓歐(34歲)的哥背包內約5000元現金。的哥發現，不甘損失於上址停車，與賊人糾纏，賊人遺下約4000元現金及一對鹿茸，只能擸走約1000元逃去，的哥驚魂甫定後報警求助。賊人落車逃至打磚坪街偷走一名郵差的大量信件。警方在賊人乘坐過的的士，起回兩支鹿茸及4000元現金。

新界南衝鋒隊及葵涌分區特遣隊警員到場，在附近一帶搜捕，於打磚坪街68號工廈一單位，發現盧及一名姓麥(34歲)男子，並於單位內檢獲一支仿製槍、兩把牛肉刀、一個冰壺、小量冰毒、一批信件及大量他人身份證、雙程証及信用卡等。初步相信二人涉與多宗盜竊、騙案有關。據了解，涉案男子有黑幫和勝和背景。

此外，警方進一步調查後，相信盧亦與前日(2月28日)及昨日(2月29日)，於大窩口街市的兩宗盜竊案有關，損失為總值約1650元的海鮮。

盧涉嫌「逃避繳付的士車費」、「盜竊」、「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「藏有他人身份證」被捕，麥則涉嫌「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「藏有他人身份證」被捕，案件交由葵青警區重案組跟進。