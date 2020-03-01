東九龍半小時四宗縱火案　男疑犯稱為一時快感犯案

上周三(2月26日)晚上10時許，東九龍於半小時內發生四宗連環縱火案。首宗縱火案發生於港鐵黃大仙站對開的龍翔道行人路垃圾桶、然後觀塘線的九龍灣站、彩虹站及黃大仙站月台的垃圾桶繼而發生火警。案件由黃大仙警區重案組接手調查。

探員展開大量搜證工作及情報分析，鎖定一名涉案男子的身份及匿藏地點。經進一步部署後，警方於昨日(2月29日)晚上9時許，在沙田瀝源邨壽全樓一單位外，拘捕一名51歲本地男子，並在單位內檢獲男子犯案時所穿的衣物、背包、使用的八達通及打火機。

黃大仙警區 (刑事) 總督察莫子威表示，被捕男子無業有案底，但過往沒有因參與修例活動及疫情示威而被捕。有人疑受情緒問題困擾約20年，並在警誡下承認，為一時快感作出犯案行為。該名男子已被暫縱火罪，稍後交予法庭處理。警方強調縱火屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為終身監禁。

據了解，被捕男子用打火機燒著垃圾桶的紙張及膠袋犯案，沒有使用助燃劑。警方初步相信男子獨自犯案，沒有同黨。男子在龍翔道犯案後，乘坐港鐵回家，惟因坐錯車，需要折返時，在九龍灣站、彩虹站及黃大仙站再犯案。