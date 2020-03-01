復工復課疫情隨時大爆發　專家倡打工仔午飯時間延長

新冠肺炎肆虐，香港確診個案不斷增加。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，香港目前採取停工、停課等減少人流聚集措施控制疫情，但有關措施難持續實行，一旦復工復課，社區隨時會再出現一波大爆發。他又指香港目前個案爆發速度不算高，仍在可控範圍內，惟餐聚是一大防疫盲點，令社區傳播鏈持續發生。

梁又說，新冠肺炎出現「全球大流行」並非意料之外，因為不少國家市民防疫意識較低，尤其是戴口罩防疫方面做得不足。一旦國際有巨型爆發，作為國際都市的香港「一定走唔甩」，除非封城，否則難以斬斷與世界各地的聯繫，因此疫情一旦大流行，勢必波及香港，令香港疫情進一步失控。

他指香港因已出現社區傳播，要進一步控制疫情，惟有減少人流聚集及全民戴口罩。他建議商界可延長員工的午飯時間，減少人流用膳期間大量聚集。邊境防控方面，他呼籲政府要採取及時和迅速應變，尤其是當某地區有大型爆發，即時限制入境是有效方法，他特別呼籲政府留意日本情況，擔心日本確診率有可能被低估。