新冠肺炎影響　2月博彩收入大跌近88%

為防控新冠肺炎擴散，澳門賭場2月關門15天，嚴重打擊博彩收入。據澳門博彩監察協調局公布，2020年2月份博彩毛收入僅31.04億澳門元，按年大幅下挫87.8%，按月亦大跌85.97%，為連續5個月下跌。而今年首兩個月累計賭收252.29億澳門元，按年跌49.9%。

多家券商早前已發表研究報告，預期澳門2月賭入按年大跌約90%，其中瑞信指出，如疫情持續，3、4月份賭收可能續跌60%至80%。

儘管賭場於上月20日重開，報告引述俗稱疊碼仔的賭業中介表示，賭場重開多日以來，生意沒有向好迹象。貴賓廳生意額只得正常時期的15%，中場賭枱生意額更只是疫情爆發以前的5%，不少賭場亦在這段期間鼓勵員工放假。另外，該行指澳門政府將於4月發表施政報告，預料對重新競投賭牌會有些着墨。

事實上，金沙中國總裁王英偉早前接受訪問時亦稱，如內地仍未恢復旅行團及自由行，相信澳門博彩業會進入艱難期，公司旗下娛樂場恢復營業以來的業績與以往更是「差到不敢比較」。