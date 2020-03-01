預算案綑綁派錢警隊開支　議員指分拆審議無意思

政府於上周公布新一份財政預算案，宣布向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬港元，同時亦預留逾250億港元予警隊。對於有意見認為，政府應將派錢的撥款分拆審議，議員田北辰今早(1日)出席電視論壇時表示認同派錢，但他提到，每個政府部門都會有人不喜歡，但所有部門的開支須在預算案一同綑綁審議。他又指，如無論是否分拆審議，政府也是於暑假才能派錢，看不到分拆審議是否與加快派錢有關連，認為分拆審議沒有意思。

出席同一論壇的議員尹兆堅則認為，派錢建議沒有爭議，而且早前通過的300億港元防疫抗疫基金也能抽出來審議，質疑政府在技術上為何不能同樣將派錢抽出審議。

西貢區議員、107動力召集人何民傑則表示，從公共財政角度來看，政府預算是整體的，如因不滿某部門而要求抽出審議，變相會沒完沒了。他又指，根據《基本法》第50條，如立法會不通過財政預算案，須解散重選，因此他質疑分拆審議是否會引發憲制危機。

黃大仙區議員譚香文則表明支持分拆審議，認為過往立法會亦有規例將撥款抽出審議，會加快通過議案。她又指，如兩項撥款建議綑綁式審議，市民會感到失望，同時亦指政府預留撥款予警隊添置武器，做法是令香港成為警察城市，希望政府能從善如流。

至於派錢方式方面，譚批評早前政府在派發4000港元的「關愛共享計劃」出現太多問題，包括有遺失表格和不能上網申請，建議政府今次應透過銀行戶口派發，甚或要求市民自行到郵局領取。何民傑則認為，政府除了網上申請，亦可透過電子應用程式派錢。

對於政府高官和建制派均表示，會捐出1個月薪金予慈善機構，田北辰和尹兆堅同樣表示，在政府宣布前已花不少錢購買防疫用品，但只是沒有如同政府一樣公布。其中尹則花10多萬港元，而田所花的金額等同其6年5個月的薪金，包括有口罩和英文故事書，田又建議政府應有目標地捐，讓款項可直接給予最有需要的人。

譚香文則表示，會將政府派發的1萬港元捐出購買口罩，並呼籲所有區議員參考做法，將1萬港元捐出購買防疫物品。