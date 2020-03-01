網民熱話：碰瓷黨半路殺出？　網民嘲：「又要碰又要縮」

大埔一名赤膊男突然衝至正行駛的私家車，被網民質疑是屈錢的「碰瓷黨」。

駕車不幸遇上「碰瓷黨」，有時實在讓人無語。近來網上流傳一段短片，大埔一名赤膊男眼見有車駛至，仍要衝出馬路，行徑猶如「博撞」，幸司機眼明手快及時停車，赤膊男事後疑見事敗，口中唸唸有詞，悻悻然離去。網民懷疑該男子大有可能是為屈錢的「碰瓷黨」，不過卻嘲笑他「又要碰又要縮」。

網民於Facebook群組「馬路的事討論區」分享有關片段，又貼文稱：「小心碰瓷黨搵食」。事發在大埔達運道往荔枝山方向，片段中未有顯示時間，但有網民稱事發於去年底。片段中，一架私家車原本沿車流稀疏的馬路行駛，期間行人路上一名赤膊男子突然衝出馬路，站在路中央，司機見狀隨即急煞。不過赤膊男疑眼見「撞車」不成，似乎不太高興，離開前更手指指，一副氣憤模樣。

有眼利網民發現男子衝出馬路一刻，眼見私家車駛近，一度「縮一縮」，退後一步，揶揄他「又要碰又要縮」、「佢想點，又要衝出嚟又要走」；有網民表示憤怒：「我會落車『打救』佢」；有人則留言為男子設計對白：「口噏噏係咪話：『你做咩唔撞埋嚟啊』」。

網民有話說：

Chan Koey：行人故意製造交通意外可以免責的

Chris Yip：見到有Cam就走

Tommy Kwok：佢似係想畀人埋單多啲

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