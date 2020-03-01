兩伊朗旅行團明返港　連領隊約40人須隔離14天

新冠肺炎疫情蔓延全球，衞生防護中心上月28日對意大利羅馬、倫巴第及威尼托3個地區發出外遊警示，連同早前因伊朗局勢已對該國發出紅色外遊警示，當晚進一步宣佈，今日(1日)凌晨起任何人抵港前14日曾到過上述地方，須入檢疫中心隔離。本地旅社星晨旅遊及捷旅假期各有1個伊朗團明日(2日)返港，將成為首個自當地返港後要入住檢疫中心的旅行團。據悉，兩個旅行團連團友及領隊共約40人，其中星晨團友將被安排入住火炭駿洋邨隔離。

星晨全團有25名團友，於上月19日出發，原定於同月28日返港，本毋須接受隔離，但因阿聯酋杜拜暫停伊朗的航班，故無法成行，旅行社需另行安排團友取道曼谷轉機返港，因返港日期押後至本月，故須接受隔離。

星晨旅遊副總裁張淑雯表示，團友額外在當地逗留期間自由活動，主要留在酒店休息，各人身體無恙，並已知道返港後須接受14日隔離。團友今晚乘搭飛機離開伊朗，明日飛抵曼谷再轉機返港，料明晚抵達。

捷旅集團總經理周永強表示，伊朗團連同導遊共14人，原定周二(3日)返港，現改於明日經曼谷返港，團友較關心檢疫中心的膳食及住宿問題，旅行社盡量了解後會提供資料。