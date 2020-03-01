市民黎智英寓所外示威　斥五毒俱全禍亂香港

有市民今午到黎智英位於何文田嘉道理道的寓所外示威。(羅錦鴻攝)

壹傳媒黎智英涉嫌在2017年6月刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及涉參與去年「831」遊行，於前日(2月28日)被警方上門拘捕，並落案控告他2項罪名。約10名名市民今午(1日)約2時半，到黎智英位於何文田嘉道理道的寓所外示威，抗議「五毒俱全」的黎智英是叛國亂港，屬證據確鑿，要求絕不能放過宣稱為美國利益而戰的黎智英。期間，民主黨前主席楊森連同數名男女，從黎寓所分乘兩架私家車離開，期間不發一言。

示威者在場拉起寫有「漢奸走狗黎智英 禍亂香港罪不輕」、「刑事恐嚇 繩之於法」等的橫額及標語牌，並高叫口號。示威發起人鍾先生指，黎智英一直利用西方提供的資金，來參與種種亂港賣國的可恥行為，包括用金錢來操控泛民政客、以黑金收買政治團體，甚至宗教人士等。另一示威者周先生表示，黎較早時恐嚇東方記者，無法無天，有相片及影片影到黎的無恥行為，希望警方嚴正執法。

而記者在採訪示威期間，發現楊森在下午2時左右現身大宅，及後乘私家車離開。而楊同樣因涉嫌參與去年8月31日舉行的未經批准遊行，於前日被捕。