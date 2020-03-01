油麻地市民抗議政府設指定診所未諮詢　警拘3男女

【16:44】警方在油麻地廟街外截查2女1男，全數被鎖上索帶帶走。現場街坊指，其中1名女子袋中被搜出汽油彈，亦有人指該可疑物件是噴漆。

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新冠肺炎疫情蔓延，政府在未有諮詢市民及區議會的情況下，在社區設立「指定診所」處理病況輕微的個案，有區議員今(1日)發起肺炎指定診所居民諮詢大會，並遊行至油麻地賽馬會診所。現場約有30人參與，亦有部分市民身穿黑衣，高舉多支美國國旗等旗幟。遊行於下午4時許結束，期間有防暴警在油麻地社區中心公園落地戒備。

區議員胡穗珊指，其中1間油麻地賽馬會普通科門診診所，非常接近人口密集的駿發花園，質疑醫管局有何措施確保到診人士在社區穿梭期間，可減少交叉感染其他社區人士的機會。胡續指，曾兩次去信醫管局，但局方一直迴避居民，未肯公開診所有關細節，如診所每日收症人數及醫護人手比例，挑選隔離診所準則等。

居民代表、駿發花園一座業主會主席李先生指，收到很多街坊反對油麻地診所作「指定診所」，並指摘政府漠視市民意見。他續指，附近有眾多中心如青少年中心、展能中心等，亦有數間展覽館，平時容易聚集大量市民。他又稱，病人多數會經駿發花園到診所，因診所與駿發花園只有一街之隔，影響甚大，加上新冠肺炎傳染力強，容易造成社區爆發。