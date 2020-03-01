本地口罩廠明起可申資助　月產200萬個須全售政府

香港口罩供應緊張，市民「一罩難求」。港府透過防疫抗疫基金推出「本地口罩生產資助計劃」，期望加快本地口罩生產並建立存貨。計劃將在明日(2日)下午3時起接受申請，並由商務及經濟發展局負責審批。

有關計劃由香港生產力促進局負責管理及擔任秘書處，申請的公司須持有效香港商業登記證及公司註冊證明書，並符合包括每條生產線每月生產至少50萬個口罩、在港具備生產線所須設備、原材料、具備或租賃廠房等5個條件。

每間公司獲批資助的第一條口罩生產線，可獲最高300萬港元資助；第二條生產線，最高可獲額外200萬港元資助。初步接受每間公司最多兩條生產線的申請，獲資助的生產線必須於12月31日前開始批量生產。

政府會向每條獲資助的生產線採購口罩，為期1年。每月生產200萬個口罩或以下者，必須全數售予政府，而餘額可作本地銷售，但不得出口。

計劃將會最多資助20條本地生產線，資助計劃將於12月31日或20條生產線的資助配額全數批出後停止接受申請，以日期較早為準。