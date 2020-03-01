周六包機赴湖北接滯留居民　50人願跟機返澳門

湖北多個城市封閉後，澳門旅遊局執照及監察廳廳長陳露表示，目前已登記被迫滯留在湖北省的澳門居民及隨行家屬共有164人，當中18歲以下的有56人。澳門衞生局表示，政府計劃周六(7日)派包機接載滯留湖北的澳門居民回澳，但指因疫情發展每天不同，故未落實會否派出第2班包機。

澳門衞生局局長李展潤表示，包機將由澳門航空派機，首批符合局方條件的澳門居民有65人，當中50人表示願意隨包機返回澳門。陳露則表示，隨包機返澳的滯留湖北澳門居民，返抵澳門後隨即要接受隔離，強調未成年人士在隔離期間若須接受醫療或有其他狀況，有監護人在場較好。

旅遊局表示，即將隨包機前往武漢的工作人員風險相當高，當中有兩類人士，一類是醫療隊，醫療隊人員有保護自己的基本知識，另外也需要其他工作人員，以免浪費醫護資源去做其他工作。旅遊局強調會進行評估，希望把需要承受風險的工作人員數量減到最少，例如要考慮如何可及時向公眾發放消息，又同時不需再派相關人員隨包機。至於是否需要有攝影師和新聞人員陪同、或其他工作人員是否能分擔此工作，這都在評估中。