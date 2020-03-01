反修例獨檢會無晒影　學者轟港府圖以派錢了事

反修例示威衝突令社會各界出現嚴重撕裂，港府今年1月曾公開宣布成立獨立檢討委員會檢視事件成因，而委員會主席及成員名單更指會於2月公布；但事至3月，港府卻未有交代任何委員會籌備進度，說好的承諾已經無影無蹤。有學者批評港府企圖以新冠肺炎疫情和派錢方法沖淡，令港人忘卻事件，並實行以「臭屎密冚」，避免港府管員在檢討之中被挖出問題，受到市民嚴苛問責。

政務司司長張建宗今年1月表示，有關獨立檢討委員會籌備工作大致完成，該委員會將會宏觀地看事件成因，解決深層次矛盾，並思考未來的路向；至於出任主席及成員的合適人選名單，則原定在農曆新年後公布詳情。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，港府對於成立委員會的積極度不足，加上新冠肺炎疫情來襲，令示威暴亂的情況看似霎時平靜。但昨晚(2月29日)已經再度因「831」事件而激起街頭衝突，證明港府再一次錯判形勢，「其實係好可悲，港府應該係趁亂局仍在時成立(獨檢會)，去搵出源頭主因，再加以解決，而唔係無咗回事，證明佢哋短視」。他又指，張建宗在事件上首當其衝需要負責，若不亡羊補牢處理，只會引來下次「831」亂局。

陳又批評，港府早前宣布向港人派發1萬港元，以為能做到市民消氣效果，但未有正視港府內部問題，部分官員錯判形勢導致未能平定局勢，因此選擇拖延成立獨檢會，避免有官員遭問責。

至於監警會的報告，監警會主席梁定邦早前表示，原定目標同樣在2月初提交報告，但由於高等法院批准一宗涉及監警會進行審視工作的權力之司法覆核申請，該會考慮判決結果有可能帶來的影響，故決定延遲發布報告。